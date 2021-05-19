Більше не холостячка: A$AP Rocky заявив про роман з Ріанною

Барбадоська співачка Ріанна зав'язала нові стосунки з відомим американським репером A$AP Rocky (Ракім Маєрс). Вперше разом їх побачили у листопаді 2020 року, а тепер офіційно стало відомо, що вони разом.
32-річний репер A$AP Rocky після усіх чуток та підозр у ЗМІ підтвердив роман з Ріанною. В інтерв'ю для журналу він назвав зізнався, що їхні стосунки недавно переросли з дружніх в романтичні. Чоловік також назвав її "тією самою" та "коханням всього його життя, його леді".
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Коли журналіст запитав репера, як це бути у стосунках, то той зізнався, що набагато краще, коли поруч з тобою хтось є.
"Набагато краще", – без сумнівів відповів A$AP Rocky. "Набагато краще, коли у тебе є Єдина. Вона вартує, напевно, мільйон інших",
– прокоментував роман артист.
Він також додав, що йому комфортно бути у моногамних стосунках, тобто лише з Ріанною: "Я думаю, коли ти знаєш – ти знаєш. Вона одна".
Американський репер також обмовився про батьківство. Він зізнався, що хотів би відчути себе в ролі батька і переконаний, що був би чудовим татусем.
"Я думаю, що був би неймовірним, як не дивно, приголомшливим батьком. У мене була б дуже класна дитина. Дуже", – прокоментував Rocky.
Що відомо про стосунки Ріанни та A$AP Rocky
- Відомо, що виконавці знайомі вже майже десять років. A$AP Rocky у 2013 році виступав на розігріві у світовому турі Ріанни, а також брав участь у записі її пісні Cockiness у 2011-му і та знімався у рекламі останньої колекції косметики Fenty Skin.
- Ще тоді про роман пари говорили у ЗМІ, але самі артисти ніколи не коментували здогадок фанатів та журналістів. Попри те, що вони неодноразово з'являлись разом на червоних доріжках, вони завжди поводили себе як друзі.
- У листопаді 2020 року їх вперше за довгий час побачили разом на обіді в одному з готелів Нью-Йорка. Згодом журналісти повідомляли, що Ріанна запросила репера святкувати Різдво разом з нею та її сім'єю.
- Раніше Ріанна три роки мала стосунки з мільярдером Хасаном Джамілем, а також у неї були романи з Крісом Брауном, Дрейком, Льюїсом Гемілтоном. Щодо A$AP Rocky, то він раніше зустрічався з моделями Даян Содре, Шанель Іман, Іггі Азалією і Кендалл Дженнер.