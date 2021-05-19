Більше не холостячка: A$AP Rocky заявив про роман з Ріанною

Барбадоська співачка Ріанна зав'язала нові стосунки з відомим американським репером A$AP Rocky (Ракім Маєрс). Вперше разом їх побачили у листопаді 2020 року, а тепер офіційно стало відомо, що вони разом.

32-річний репер A$AP Rocky після усіх чуток та підозр у ЗМІ підтвердив роман з Ріанною. В інтерв'ю для журналу він назвав зізнався, що їхні стосунки недавно переросли з дружніх в романтичні. Чоловік також назвав її "тією самою" та "коханням всього його життя, його леді".

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Коли журналіст запитав репера, як це бути у стосунках, то той зізнався, що набагато краще, коли поруч з тобою хтось є.

"Набагато краще", – без сумнівів відповів A$AP Rocky. "Набагато краще, коли у тебе є Єдина. Вона вартує, напевно, мільйон інших",

– прокоментував роман артист.

Він також додав, що йому комфортно бути у моногамних стосунках, тобто лише з Ріанною: "Я думаю, коли ти знаєш – ти знаєш. Вона одна".

Американський репер також обмовився про батьківство. Він зізнався, що хотів би відчути себе в ролі батька і переконаний, що був би чудовим татусем.

"Я думаю, що був би неймовірним, як не дивно, приголомшливим батьком. У мене була б дуже класна дитина. Дуже", – прокоментував Rocky.

Що відомо про стосунки Ріанни та A$AP Rocky