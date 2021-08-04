Forbes: Ріанна стала мільярдеркою та найбагатшою співачкою світу

Барбадоська виконавиця Ріанна завдяки власним компаніям стала найбагатшою жінкою-музикантом. Імените видання Forbes оцінює її статки у 1,7 мільярда доларів.

Щоправда, своїми статками серед представників шоу-бізнесу Ріанна поступається лише знаменитій ведучій Опрі Вінфрі, статки якої оцінують у 2,7 мільярда доларів. Втім, звання найбагатшої співачки у світі – за нею.

До слова Різ Візерспун cтала найбагатшою актрисою у світі, – Forbes

Як повідомляють у виданні, основна частка прибутку артистки припадає зовсім не на її музичне надбання, а на косметичний бренд Fenty Beauty – близько 1,4 мільярда доларів. Іншу частину заробітку Ріанна отримала завдяки бренду білизни Savage x Fenty. Решта прибутку їй принесла музична і акторська діяльність.

Музикою зірка не займається близько 5 років, за виключенням деяких колаборацій. Фанати часто в мережі обговорювали те, що Ріанні набагато вигідніше займатись бізнесом, аніж музикою в час пандемії. Варто віддати належне, що Ріанна чимало коштів віддає на благодійність.

До слова Велике повернення: Ріанна вперше за 5 років знімає кліп і покаже там свого коханого

Що відомо про бренди Fenty Beauty і Savage x Fenty

Свій косметичний бренд зірка запустила у 2017 році. Це – спільне підприємство з французьким холдингом LVMH, яким керує найбагатший бізнесмен Європи Бернар Арно. Він перебуває третім у списку найбагатших мільярдерів світу. Бренд є абсолютно інклюзивним: він випускає найрізноманітніші відтінки продукції для покупців.



Він перебуває третім у списку найбагатших мільярдерів світу. Бренд є абсолютно інклюзивним: він випускає найрізноманітніші відтінки продукції для покупців. Щодо Savage x Fenty, то його Ріанна запустила у 2018 році. Як і з косметичним брендом, компанія випускає великий спектр розмірів для жіночого тіла, а також створює рекламні кампейни за участю жінок з будь-яким кольором шкіри, орієнтацією чи параметрами фігури. Такий підхід позитивно впливає на загальний прибуток бренду. Ріанна також сама часто стає обличчям нових колекцій білизни.

Варто додати, що подібним успіхом у 2021 році відзначилась американська блогерка Кім Кардашян. Окрім частки прибутку у реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", вона отримує гроші з бренду домашнього одягу та білизни SKIMS, а також бренду косметики KKW BEAUTY. Forbes оцінює її статки в 1 мільярд доларів.