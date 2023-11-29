Ріанна продемонструвала фігуру на 3 місяць після пологів: відверті фото у білизні
Джерело:SAVAGE X FENTY BY RIHANNA
Знаменита співачка Ріанна не соромиться позувати у відвертих зйомках. Через кілька місяців після пологів вона постала у білизні свого бренду.
Американська співачка Ріанна вдруге стала мамою у серпні. Це не стало на заваді перед спекотною фотосесією для власного бренду білизни.
До слова "Вмієте дивувати": Анна Трінчер приголомшила кадрами своєї фігури на тлі краєвиду
Ріанна показалась у білизні
Виконавиця стала моделлю для нової колекції бренду білизни. Вона позувала перед камерою у сріблястих лосинах та чорному бюстгальтері з мереживом.
Відвертий образ Ріанни доповнювали аксесуари: срібне тришарове намисто з підвіскою, перли навколо шиї й талії, сережки та каблучки. Артистка вклала волосся у локони та зробила яскравий макіяж з акцентом на губах.
Ріанна / Фото з інстаграму Ріанни
Ріанна стала мамою
Співачка Ріанна та її чоловік A$AP Rocky вперше стали батьками у травні минулого року. Їхній син отримав ім'я RZA Athelston Mayers.
На грандіозному виступі на "Супербоул-2023" Ріанна оголосила про другу вагітність. Вже у серпні преса повідомила про появу дитини на світ, а через місяць і сама співачка підтвердила новину.