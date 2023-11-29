Рианна продемонстрировала фигуру на 3 месяц после родов: откровенные фото в белье
Источник:SAVAGE X FENTY BY RIHANNA
Знаменитая певица Рианна не стесняется позировать в откровенных съемках. Через несколько месяцев после родов она предстала в белье своего бренда.
Американская певица Рианна во второй раз стала мамой в августе. Это не помешало жаркой фотосессии для собственного бренда белья.
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Рианна показалась в белье
Исполнительница стала моделью для новой коллекции бренда белья. Она позировала перед камерой в серебристых лосинах и черном бюстгальтере с кружевом.
Откровенный образ Рианны дополняли аксессуары: серебряные трехслойные бусы с подвеской, жемчуг вокруг шеи и талии, серьги и кольца. Артистка уложила волосы в локоны и сделала яркий макияж с акцентом на губах.
Рианна / Фото из инстаграма Рианны
Рианна стала мамой
Певица Рианна и ее муж A$AP Rocky впервые стали родителями в мае прошлого года. Их сын получил имя RZA Athelston Mayers.
На грандиозном выступлении на Супербоул-2023 Рианна объявила о второй беременности. Уже в августе пресса сообщила о появлении ребенка на свет, а через месяц и сама певица подтвердила новость.