Рианна продемонстрировала фигуру на 3 месяц после родов: откровенные фото в белье

Знаменитая певица Рианна не стесняется позировать в откровенных съемках. Через несколько месяцев после родов она предстала в белье своего бренда.

Американская певица Рианна во второй раз стала мамой в августе. Это не помешало жаркой фотосессии для собственного бренда белья.

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Рианна показалась в белье

Исполнительница стала моделью для новой коллекции бренда белья. Она позировала перед камерой в серебристых лосинах и черном бюстгальтере с кружевом.

Откровенный образ Рианны дополняли аксессуары: серебряные трехслойные бусы с подвеской, жемчуг вокруг шеи и талии, серьги и кольца. Артистка уложила волосы в локоны и сделала яркий макияж с акцентом на губах.



Рианна / Фото из инстаграма Рианны

Рианна стала мамой

Певица Рианна и ее муж A$AP Rocky впервые стали родителями в мае прошлого года. Их сын получил имя RZA Athelston Mayers.

На грандиозном выступлении на Супербоул-2023 Рианна объявила о второй беременности. Уже в августе пресса сообщила о появлении ребенка на свет, а через месяц и сама певица подтвердила новость.