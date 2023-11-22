Українська співачка Анна Трінчер поділилася новими фото на особистій сторінці. Це відверті кадри з відпочинку.

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Анна Трінчер показала спокусливі фото

Близько тижня тому артистка разом зі своїми подругами відправилась у Танзанію – на Занзібар. Там вона проводить час на пляжі, багато медитує і "живе життя", через що її багато хто критикує.

Співачка днями оприлюднила фото, де продемонструвала розкішну фігуру в купальнику. Вона позувала перед камерою на тлі заходу сонця й неймовірного краєвиду.


Анна Трінчер / Фото з інстаграму зірки

Анна Трінчер обрала оригінальний біло-синій купальник, що підкреслював усі її форми.


Анна Трінчер / Фото з інстаграму зірки

У коментарях зірку засипали компліментами.

  • "Мені скоро прийдеться від тебе відписатись. Жінка почала ревнувати";
  • "Приголомшлива красуня. Ви вмієте дивувати! На кожній новій фотографії виходите все краще";
  • "Ну дуже класна фігура";
  • "Неймовірна, чарівний погляд";
  • "Яка ти неймовірно гарна".