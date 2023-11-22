Українська співачка Анна Трінчер поділилася новими фото на особистій сторінці. Це відверті кадри з відпочинку.
Дивіться також Українські зірки, які збільшували груди: фото до і після пластичної операції
Анна Трінчер показала спокусливі фото
Близько тижня тому артистка разом зі своїми подругами відправилась у Танзанію – на Занзібар. Там вона проводить час на пляжі, багато медитує і "живе життя", через що її багато хто критикує.
Співачка днями оприлюднила фото, де продемонструвала розкішну фігуру в купальнику. Вона позувала перед камерою на тлі заходу сонця й неймовірного краєвиду.
Анна Трінчер / Фото з інстаграму зірки
Анна Трінчер обрала оригінальний біло-синій купальник, що підкреслював усі її форми.
Анна Трінчер / Фото з інстаграму зірки
У коментарях зірку засипали компліментами.
- "Мені скоро прийдеться від тебе відписатись. Жінка почала ревнувати";
- "Приголомшлива красуня. Ви вмієте дивувати! На кожній новій фотографії виходите все краще";
- "Ну дуже класна фігура";
- "Неймовірна, чарівний погляд";
- "Яка ти неймовірно гарна".