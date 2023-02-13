На першому за 5 років виступі: Ріанна оголосила про другу вагітність

Уперше за 5 років Ріанна виступила на сцені, взявши участь у Halftime Show як запрошена гостя Супербоулу-2023. Під час неймовірного виконання найвідоміших хітів артистка оголосила про другу вагітність.

Американська артистка Ріанна не виходила на сцену вже близько 5 років. Та після довгої паузи вона з'явилась на Супербоул-2023, виступивши там як запрошена співачка.

Читайте також Прояв ейджизму, – Мадонна емоційно відповіла на критику її зовнішності після Греммі-2023

Ріанна вдруге стане мамою

Ріанна взяла участь у Halftime Show, поставши перед багатотисячною публікою у яскраво-червоному вбранні. Артистка була одягнена у комбінезон, під яким було обтисле боді та бандо.

Коли зірка з'явилась на сцені, то розстібнула блискавку та демонстративно погладила округлий живіт, натякнувши на другу вагітність. Згодом представники Ріанни підтвердили, що знаменитість справді вдруге стане мамою.

Відео з виступу Ріанни на Супербоулі-2023 можна переглянути за посиланням

На кубку Ріанна виконала найвідоміші та найпопулярніші свої хіти – від BBHMM та Wild Thoughts до Umbrella та Diamonds. Артистка не виконувала складних хореографічних трюків зі зрозумілих причин, через що у мережі називають виступ нудним, однак лише за кілька годин відео її виступу зібрало майже мільйон переглядів.

Коханий Ріанни та батько її дітей A$AP Rocky також був на Супербоулі. Він підтримував обраницю та мав злегка схвильований вигляд.

Як Ріанна стала мамою вперше