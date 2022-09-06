"Дерусифікували" Apple Music: українські пісні очолили рейтинг музичної платформи

Навіть під час повномасштабного вторгнення у топі Apple Music були російські пісні. Тепер же перші 10 пісень – українські.

Українські користувачі щоразу більше відмовляються від російського контенту. Топ пісень в Apple Music нарешті стали українськими.

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У топі Apple Music українські пісні

Перші 10 пісень у топі Apple Music – усі українські. Наступною після них йде пісня американського артиста. Все ж, у TOP-100: Ukraine трапляються російськомовні та російські пісні, але їх стало значно менше.

Топ-10 українського Apple Music:

Skofka – "Чути гімн";

CHEEV – "Гарно так";

100лиця і Skylerr – "Вечорниці";

Chico and Qatoshi – "Ластівки";

Kalush і Skofka – "Додому";

Enleo – "Інша любов";

Jockii Druce – "Боі стули пельку";

KOLA – "Чи разом";

Kalush Orchestra – "Стефанія";

SHUMEI – "Біля тополі".



Скриншот з Apple Music

Нагадаємо, ще місяць тому у топі українських музичних чартів були російські треки. У Spotify, що найпопулярніший серед користувачів, 46 зі 100 пісень були російськими. Чарт Apple Music теж не тішив – 27% пісень там випущені артистами з країни-агресорки.

Водночас найбільше українського контенту було на Youtube Music. Мережа лютувала через російські пісні й схоже, вдалося "дерусифікувати" музичні платформи.