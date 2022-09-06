"Дерусифікували" Apple Music: українські пісні очолили рейтинг музичної платформи
Джерело:Apple Music
Навіть під час повномасштабного вторгнення у топі Apple Music були російські пісні. Тепер же перші 10 пісень – українські.
Українські користувачі щоразу більше відмовляються від російського контенту. Топ пісень в Apple Music нарешті стали українськими.
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У топі Apple Music українські пісні
Перші 10 пісень у топі Apple Music – усі українські. Наступною після них йде пісня американського артиста. Все ж, у TOP-100: Ukraine трапляються російськомовні та російські пісні, але їх стало значно менше.
Топ-10 українського Apple Music:
- Skofka – "Чути гімн";
- CHEEV – "Гарно так";
- 100лиця і Skylerr – "Вечорниці";
- Chico and Qatoshi – "Ластівки";
- Kalush і Skofka – "Додому";
- Enleo – "Інша любов";
- Jockii Druce – "Боі стули пельку";
- KOLA – "Чи разом";
- Kalush Orchestra – "Стефанія";
- SHUMEI – "Біля тополі".
Нагадаємо, ще місяць тому у топі українських музичних чартів були російські треки. У Spotify, що найпопулярніший серед користувачів, 46 зі 100 пісень були російськими. Чарт Apple Music теж не тішив – 27% пісень там випущені артистами з країни-агресорки.
Водночас найбільше українського контенту було на Youtube Music. Мережа лютувала через російські пісні й схоже, вдалося "дерусифікувати" музичні платформи.