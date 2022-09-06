Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022 відбудеться 18 вересня. Саме тоді оберуть представника України на конкурсі. Хто претендує на поїздку у Вірменію – читайте далі.

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Імена фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022

Дует "Софія Артеменко та DJ Polіnka";

Злата Дзюнька;

Єлизавета Петрук;

Дар'я Реброва;

Діана Стасюк.

Цього року діти мали можливість подати заявки з-за кордону. Оскільки чимало українських дітей через війну виїхали з України, то організатори дозволили зробити це.

Де дивитися фінал Нацвідбору

Прямий ефір фіналу можна буде прееглянути на телеканалі Суспільне Культура, ютуб-каналі Євробачення Україна та фейсбук-сторінці Євробачення Україна.

Де відбудеться Дитяче Євробачення-2022

У 2022 році Дитяче Євробачення відбудеться 11 грудня у вірменському місті Єреван.

Фінал національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2022 проходитиме у форматі прямого ефіру на телеканалі Суспільне Культура, а також на ютуб-каналі Євробачення Україна та фейсбук-сторінці Євробачення Україна.

Зазначимо, цьогоріч українські діти мали змогу подати заявки з-за кордону: країна їхнього перебування не мала значення для участі в нацвідборі. Були також нововведення, пов’язані з журі. Глядачі самостійно обирали членів журі з-поміж запропонованих кандидатів.

20-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення відбудеться 11 грудня в Єревані (Вірменія). Минулого року в Парижі 14-річна Малена здобула перемогу серед 19 країн-учасниць. Україну в Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею «Важіль» та посіла 6-е місце.