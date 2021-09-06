Реперка Cardi B народила другу дитину: перше фото з пологового

28-річна американська співачка Cardi B вдруге стала мамою. Малюка вона народила два дні тому – 4 вересня 2021 року. Це друга спільна дитина реперки та артиста Offset.

Зіркова матуся не стала розсекречувати поповнення у день пологів. Про появу на світ другого нащадка Cardi B оголосила лише в понеділок, 6 вересня. І, на диво, зробила це вкрай лаконічно.

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Цього разу обійшлось без зухвалих фотосесій і провокативних образів. Лише мила світлина з пологового будинку, на якій закохані батьки тримають на руках своє чудо.

"9/4/21", – підписала Cardi B, вказавши дату народження малюка.

Ані репер Offset, ані Cardi B не поспішають розсекречувати стать та ім'я другої дитини. Ймовірно, у 3-річної Калчер народився братик, адже немовля закутане у блакитну ковдру.

Cardi B і репер Offset з новонародженим малюком / Фото з інстаграму зірки

Варто зазначити, що другою дитиною співачка завагітніла в кризовий період у шлюбі:

у вересні 2020 року Cardi B та Offset подали на розлучення після трьох років подружнього життя. Вони були налаштовані на поділ майна та опіки над донькою Калчер;

однак уже в жовтні зірок помітили за поцілунками на дні народженні реперки, вони не приховували свою пристрасть;

за лічені дні Cardi B підтвердила, що знову зійшлась з чоловіком і скасувала шлюборозлучний процес. Деталі їхнього сімейного скандалу досі невідомі.