Жорстокість заради лайків: реперка Азелія Бенкс розкопала і зварила мертвого кота 18+
Знаменита американська реперка Азелія Бенкс вирішила вразити мережу та публічно показала, як розкопує свого мертвого кота і потім варить його. Обережно, наступна інформація може вас вразити.
Моторошний відеоролик, на якому Азелія з друзями дістає мертве тіло кота із землі та варить його у каструлі, жінка розмістила на інстаграм-сторінці, але згодом його видалила. Втім, пильні фанати зберегли його і розмістили у твіттері, повідомляють у The Daily Mail.
До слова Зірку номінованого на Оскар фільму Армі Гаммера підозрюють в канібалізмі
"Люцифер. 2009-2020. Мій дорогий котик, спасибі тобі за все. Легенда. Ікона", – писала у видаленій публікації Бенкс, додавши перед цим, що її кіт Люцифер помер три місяці тому і вони його викопують перший раз.
У відео реперка додала в ємність з рідиною його рештки, а згодом жінка розмістила в інстаграм-сторіс фото скелету тварини з підписом "Він готовий". Наприкінці жінка зробила фото з черепом кота та написала, що всі, хто її осуджують за це, неправі.
Чому ви думаєте, що я з'їм мертвого кота, якщо я насилу можу з'їсти мертву корову? Це називається таксидермія (галузь природознавства, пов'язана з виготовленням опудал, – Showbiz). Багато мисливців займаються виготовленням опудал оленів і вішають їх на стіни,
– написала Азелія Бенкс.
З етичних міркувань редакція Showbiz не публікує це відео, проте ви можете переглянути його за посиланням тут.
Реакція користувачів соцмереж
Інтернет-юзери були приголомшені жорстокістю співачки. Чимало людей відзначили, що показувати це на камеру – нешанобливо та моторошно. Також користувачі почали хвилюватись за психічний стан здоров'я артистки:
- Особисто я вважаю, що це нешанобливо навіть знімати і публікувати таке.
- Віднесіть це до таксидерміста. Ви уявляєте запах?!
- Я просто пам'ятаю час, коли ніхто не робив таке гі*но, не кажучи вже про те, щоб показувати це.
- Вона не готувала, а хотіла зберегти кістки, але однаково не треба було це показувати нам.
- Якщо серйозно, чи може хто-небудь допомогти Азелії Бенкс? Вона завжди робить щось дивне, але викопати її давно покійну бідну кішку і перетворити її в бульйон – це безумство. 2021 рік – це вже занадто!
Що відомо про Азелію Бенкс?29-річна американська співачка прославилася у 2011 році, коли очолила "Список крутих" в журналі New Musical Express. Того ж року вона потрапила у список номінантів опитування BBC Sound of 2012, де в підсумку посіла третє місце.
Поділитися новиною