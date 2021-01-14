Знаменита американська реперка Азелія Бенкс вирішила вразити мережу та публічно показала, як розкопує свого мертвого кота і потім варить його. Обережно, наступна інформація може вас вразити.

Моторошний відеоролик, на якому Азелія з друзями дістає мертве тіло кота із землі та варить його у каструлі, жінка розмістила на інстаграм-сторінці, але згодом його видалила. Втім, пильні фанати зберегли його і розмістили у твіттері, повідомляють у The Daily Mail.

До слова Зірку номінованого на Оскар фільму Армі Гаммера підозрюють в канібалізмі

"Люцифер. 2009-2020. Мій дорогий котик, спасибі тобі за все. Легенда. Ікона", – писала у видаленій публікації Бенкс, додавши перед цим, що її кіт Люцифер помер три місяці тому і вони його викопують перший раз.

У відео реперка додала в ємність з рідиною його рештки, а згодом жінка розмістила в інстаграм-сторіс фото скелету тварини з підписом "Він готовий". Наприкінці жінка зробила фото з черепом кота та написала, що всі, хто її осуджують за це, неправі.

Чому ви думаєте, що я з'їм мертвого кота, якщо я насилу можу з'їсти мертву корову? Це називається таксидермія (галузь природознавства, пов'язана з виготовленням опудал, – Showbiz). Багато мисливців займаються виготовленням опудал оленів і вішають їх на стіни,

– написала Азелія Бенкс.

З етичних міркувань редакція Showbiz не публікує це відео, проте ви можете переглянути його за посиланням тут.

Реакція користувачів соцмереж

Інтернет-юзери були приголомшені жорстокістю співачки. Чимало людей відзначили, що показувати це на камеру – нешанобливо та моторошно. Також користувачі почали хвилюватись за психічний стан здоров'я артистки:

Особисто я вважаю, що це нешанобливо навіть знімати і публікувати таке.

Віднесіть це до таксидерміста. Ви уявляєте запах?!

Я просто пам'ятаю час, коли ніхто не робив таке гі*но, не кажучи вже про те, щоб показувати це.

Вона не готувала, а хотіла зберегти кістки, але однаково не треба було це показувати нам.

Якщо серйозно, чи може хто-небудь допомогти Азелії Бенкс? Вона завжди робить щось дивне, але викопати її давно покійну бідну кішку і перетворити її в бульйон – це безумство. 2021 рік – це вже занадто!