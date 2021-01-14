Знаменитая американская реперка Азелио Бэнкс решила поразить сеть и публично показала, как раскапывает своего мертвого кота и потом варит его. Осторожно, следующая информация может вас поразить.

Жуткий видеоролик, на котором Азелио с друзьями достает мертвое тело кота из земли и варит его в кастрюле, женщина разместила на инстаграм-странице, но впоследствии его удалила. Впрочем, бдительные фанаты сохранили его и разместили в твиттере, сообщают в The Daily Mail.

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"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", – писала в удаленной публикации Бэнкс, добавив перед этим, что ее кот Люцифер умер три месяца назад и они его выкапывают первый раз.

В видео реперка добавила в емкость с жидкостью его остатки, а затем женщина разместила в инстаграм-сторис фото скелета животного с подписью "Он готов". В конце женщина сделала селфи-фото с черепом кота и написала, что все, кто ее осуждают за это, неправы.

Почему вы думаете, что я съем мертвого кота, если я с трудом могу съесть мертвую корову? Это называется таксидермия (область естествознания, связанная с изготовлением чучел, – Showbiz). Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены,

– написала Азелио Бэнкс.

Из этических соображений редакция Showbiz не публикует это видео, однако вы можете просмотреть его по ссылке здесь.

Реакция пользователей соцсетей

Интернет-пользователи были потрясены жестокостью певицы. Многие отметили, что показывать это на камеру – неуважительно и жутко. Также пользователи начали волноваться за психическое состояние здоровья артистки:

Лично я считаю, что это неуважительно даже снимать и публиковать такое.

Отнесите это к таксидермисту. Вы представляете запах?!

Я просто помню время, когда никто не делал такое д***мо, не говоря уже о том, чтобы показывать это.

Она не готовила, а хотела сохранить кости, но все равно не надо было это показывать нам.

Если серьезно, может кто-нибудь помочь Азелио Бэнкс? Она всегда делает что-то странное, но выкопать ее давно покойную бедную кошку и превратить ее в бульон – это безумие. 2021 – это уже слишком!