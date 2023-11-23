Цю страшну звістку виконавець дізнався напередодні заходу. До того ж з'ясувалося, що під час захисту Маріуполя у квітні 2022 року загину ще один брат артиста, передає 24 Канал.

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OTOY розповів про трагічну втрату братів

Як зазначив репер, сумну новину про смерть старшого брата йому повідомила бабуся, зателефонувавши за день до церемонії нагородження. Тож під час промови на сцені В'ячеслав наголосив, що його брати також є лідерами у країні, за яку віддали своє життя.

На мою думку, вони є лідерами для своєї родини як мінімум, а як максимум – для кожного українця, загалом для народу та нації,

– сказав співак.

До того ж OTOY наголосив, що вкрай важливо робити все можливе сьогодні, а не чекати невизначеного майбутнього

"Я для себе виніс один дуже важливий урок: немає такої історії, коли ти лідер через тиждень, назавтра або коли заплануєш собі. Завтра ніколи не настане, а єдиний слід, який ти залишаєш, єдиний життєвий шлях – це той, що позаду. Тому не втикаєш – робиш тут і зараз", – підсумував репер.

OTOY розповів про трагічну втрату братів / Дивіться відео онлайн

Що OTOY говорив про брата, який загинув під час прориву на "Азовсталь"