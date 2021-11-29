Рельєфний Елліот Пейдж показав, як змінилось його тіло через рік після зміни статі

Канадський кіноактор Елліот Пейдж рік тому змінив стать, і до цього часу намагався набути чоловічих форм тіла, як він цього давно прагнув. Зараз він продемонстрував публіці, як змінився.

34-річний актор, який зіграв у таких стрічках, як "Джуно" і "Початок", похизувався на фотографії торсом, де все ще видно шрами після мастектомії, а також м'язисті руки та прес. На змінку він позував у спортивних штанах.

До слова Met Gala 2021: трансгендер Елліот Пейдж вперше з'явився на публіці після камінг-ауту

Щоправда, у підписі до фото Елліот іронічно зазначив, що просто хотів сказати про купівлю нового смартфону.

"Ох, добре, що мій новий телефон працює", – написав Елліот.



Елліот Пейдж похизувався рельєфним тілом / Фото з інстаграму актора

Реакція мережі

Знімок актора оцінили вже 1,6 мільйона людей та залишили тисячі коментарів, де підтримують його та хвалять за зовнішні зміни:

"Ти зламаєш цей телефон своєю спекотністю";

"Тоді напиши мені відповідь";

"Дідька лисого";

"Ой, добре. Привіт";

"Такий класний Елліот!";

"Дзеркало теж працює";

"Ви вже зробили нове оновлення iOS чи ще чекаєте?";

"Сумую за тобою, красене".

Зміна статі Пейджа

Зазначимо, що Елліот Пейдж змінив стать у 2020 році. До цього його було звати Еллен Пейдж.

У 2018 році вона одружилась з партнеркою – танцівницею Еммою Портнер, але у січні 2021-го актор з нею розлучився.

Згодом зірка вперше як чоловік постав на обкладинці журналу та розповів, як переніс мастектомію і готувався до зміни статі.



Так Елліот Пейдж виглядав дівчиною до зміни статі / Фото Caitlin Cronenberg