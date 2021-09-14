У музеї Метрополітен в Нью-Йорку 14 вересня пройшла гучна та довгоочікувана вечірка Met Gala. Вперше за довгий час на публіку вийшли зірки, які зазнали чималих змін за час пандемії коронавірусу.

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Елліот Пейдж здійснив перший публічний вихід

Одним з таких знаменитостей став канадський актор-трансгендер Елліот Пейдж. За 9 місяців після того, як він оголосив про трансгендерність, зірка вийшов у світ на Met Gala 2021.

Оскільки актор видалив груди та повністю почувається чоловіком, він одягнувся відповідно. Елліот обрав класичний чорний костюм від Balenciaga та білу сорочку. Таке вбрання Пейдж поєднав з кросівками на масивній платформі.

Родзинкою look стала яскрава зелена троянда на смокінгу. Актор не користувався косметикою та вклав волосся звично для себе.



Елліот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images



Елліот Пейдж на Met Gala / Фото Getty Images

Трансгендерний перехід Елліота Пейджа