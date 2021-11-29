34-річний актор, який зіграв у таких стрічках, як "Джуно" і "Початок", похизувався на фотографії торсом, де все ще видно шрами після мастектомії, а також м'язисті руки та прес. На змінку він позував у спортивних штанах.
До слова Met Gala 2021: трансгендер Елліот Пейдж вперше з'явився на публіці після камінг-ауту
Щоправда, у підписі до фото Елліот іронічно зазначив, що просто хотів сказати про купівлю нового смартфону.
"Ох, добре, що мій новий телефон працює", – написав Елліот.
Елліот Пейдж похизувався рельєфним тілом / Фото з інстаграму актора
Реакція мережі
Знімок актора оцінили вже 1,6 мільйона людей та залишили тисячі коментарів, де підтримують його та хвалять за зовнішні зміни:
- "Ти зламаєш цей телефон своєю спекотністю";
- "Тоді напиши мені відповідь";
- "Дідька лисого";
- "Ой, добре. Привіт";
- "Такий класний Елліот!";
- "Дзеркало теж працює";
- "Ви вже зробили нове оновлення iOS чи ще чекаєте?";
- "Сумую за тобою, красене".
Зміна статі Пейджа
- Зазначимо, що Елліот Пейдж змінив стать у 2020 році. До цього його було звати Еллен Пейдж.
- У 2018 році вона одружилась з партнеркою – танцівницею Еммою Портнер, але у січні 2021-го актор з нею розлучився.
- Згодом зірка вперше як чоловік постав на обкладинці журналу та розповів, як переніс мастектомію і готувався до зміни статі.
Так Елліот Пейдж виглядав дівчиною до зміни статі / Фото Caitlin Cronenberg