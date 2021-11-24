Рекорд Джона Батіста й українка серед претендентів: список номінантів Греммі-2022
Джерело:Grammy Award
У вівторок, 23 листопада, Recording Academy оголосила номінантів на музичну премію Греммі-2022. Лідером за кількістю номінацій став 35-річний Джон Батіст, а в категорії "Найкраще відео" вперше з'явився кліп українки Тані Муіньо. Імена всіх претендентів на престижні статуетки дізнавайтеся нижче.
Щорічна церемонія нагородження премії Греммі-2022 традиційно відбудеться 31 січня в Лос-Анджелесі. Академія звукозапису вже визначила артистів, які здійснили прорив в музичній індустрії впродовж року – з 1 вересня 2020-го до 30 вересня 2021-го. Усіх їх розділили на 86 категорій, повний список яких можна дізнатися на сайті Recording Academy.
Не пропустіть Українку Таню Муіньо номінували на Греммі-2022
Абсолютним лідером за кількістю номінацій Греммі-2022 став Джон Батіст. Він представлений в 11 головних категоріях. У спину йому дихають Джастін Бібер, Doja Cat та H.E.R – по 8 номінацій у кожного. Тоді як Біллі Айліш претендує на 7 нагород.
Натомість репер Jay Z встановив новий рекорд Греммі. За всю кар'єру він був номінований на музичну премію 83 рази, три з яких отримав цьогоріч.
Список номінантів Греммі-2022
Запис року
- I Still Have Faith in You – ABBA;
- Freedom – Джон Батіст;
- I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;
- Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;
- Right on Time – Бренді Карлайл;
- Kiss Me More – Doja Cat і SZA:
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Montero – Lil Nas X;
- Driver License – Олівія Родріґо;
- Leave the Door Open – Silk Sonic.
Альбом року
- We Are – Джон Батіст;
- Love For Sale – Леді Гага та Тоні Беннет;
- Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;
- Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Back Of My Mind – H.E.R;
- Montero – Lil Nas X;
- Sour – Олівія Родріґо;
- Evermore – Тейлор Свіфт;
- Donda – Каньє Вест.
Пісня року
- Bad Habits – Ед Ширан;
- A Beautiful Noise – Alicia Keys, Brandi Carlile;
- Drivers license – Олівія Родріґо;
- Fight For You – H.E.R;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Kiss Me More – Doja Cat, SZA;
- Leave The Door Open – Silk Sonic;
- Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;
- Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon;
- Right On Time – Бренді Карлайл.
Найкращий новий артист
- Arooj Aftab;
- Джиммі Аллен;
- Baby Keem;
- FINNEAS;
- Glass Animals;
- Japanese Breakfast;
- The Kid Laroi;
- Арло Паркс;
- Олівія Родріґо;
- Saweetie.
Найкраще соло-виконання в стилі "поп"
- Anyone – Джастін Бібер;
- Right on Time – Бренді Карлайл;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Positions – Аріана Гранде;
- drivers license – Олівія Родріґо.
Найкращий дует / Виступ гурту
- I Get a Kick Out of You – Леді Гага та Тоні Беннет;
- Lonely – Джастін Бібер, Benny Blanco;
- Butter – BTS;
- Higher Power – Coldplay;
- Kiss Me More – Doja Cat, SZA.
Найкраще відео
- Montero – Lil Nas X (Таня Муіньо, Lil Nas X);
- Shot In The Dark – AC/DC (Девід Маллет);
- Freedom – Джон Батіст (Алан Фергюсон);
- I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннет (Дженніфер Лебо);
- Peaches – Джастін Бібер, Daniel Caesar&Giveon (Колін Тіллі);
- Happier Than Ever – Біллі Айліш (Біллі Айліш);
- Good 4 U – Олівія Родріґо (Петра Коллінз).