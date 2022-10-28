Ведуча і співачка Регіна Тодоренко відрізала себе від України, де за неї взялася РНБО. Тож поки всі її активи заблоковані, вона ридає в Москві через погано зшиту сукню.

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Регіна Тодоренко плаче в Росії через сукню

"Я, як справжня дівчинка, розридалась сьогодні через погано зшиту сукню. Хоча сукня – це всього лише привід. Насправді за цим всім стоять накопичені емоції, яким я не даю виплеску. Є над чим працювати", – скиглила Тодоренко в телеграмі.

Анатолій Анатоліч висміяв мовчунку Тодоренко

Це якщо ви не знаєте, що таке справжні проблеми в житті. Регіна вам нагадає. Клянусь вам, я пробую зрозуміти, що в голові в них, але кожного разу програю цю битву з розумом,

– прокоментував Анатолій Анатоліч.

У відповідь на проблеми Тодоренко він опублікував фото своїх дітей на третій день війни, коли вони втекли від "асвабадітєлєй" у село під Кагарликом. "Аліса росте справжньою дівчиною. В її житті буде багато суконь, але не буде цінностей на кшталт Регіни", – наголосив шоумен.

Анатолій Анатоліч висміяв Регіну Тодоренко / Фото з інстаграм-сторіс шоумена

Анатолій Анатоліч висміяв Регіну Тодоренко / Фото з інстаграм-сторіс шоумена

Анатолій Анатоліч висміяв Регіну Тодоренко / Фото з інстаграм-сторіс шоумена

Анатолій Анатоліч також продемонстрував, що українки сильні, і, на відміну від Тодоренко, не ридають через сукню, а захищають Батьківщину. Він запостив фото жінок, які на фронті, і написав, що вони – привід для захоплення. Ведучий також похвалив лікарок, волонтерок, артисток і матерів, які рятували своїх дітей.

Ця страшна (слово з п'яти літер на "в" починається на "а" закінчується, за яке інстаграм може забанити) показала справжню суть багатьох. І я дуже радію, що у шоці від кількості прекрасних людей в Україні,

– підсумував Анатолій Анатоліч.