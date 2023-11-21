Сигарети за понад 5000 доларів: речі Курта Кобейна продали на аукціоні за рекордну суму

На аукціоні в США за величезні кошти продали особисті речі лідера гурту Nirvana Курта Кобейна. Йдеться про пачку сигарет і гітару соліста.

Публічні торги відбулися в американському місті Нашвіллі у штаті Теннессі. Цікаво, що учасники ауціону придбали деякі речі з останнього концерту знаменитості.

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На аукціоні за рекордні суми продали речі Курта Кобейна

Під час аукціону в США продали нову пачку сигарет American Spirit, яка була у рок-зірки. Є ймовірність, що це найдорожчі сигарети, які коли-небудь купували в історії. Адже один з відвідувачів придбав їх за понад 5 тисяч доларів.

Ментолові American Spirit були улюбленою маркою покійної рок-зірки. Цю пачку забрав сусід Кобейна в реабілітаційній клініці Лос-Анджелеса, де він пробув кілька днів, перш ніж вкоротити собі віку,

– йдеться в описі лоту.

А от електрогітару Fender Mustang для лівої руки, на якій Курт грав востаннє у Німеччині в 1994 році, продали за понад 1 мільйон 587 тисяч доларів. Музикант зіграв на ній 53 концерти.

Це справді неймовірна історична гітара – Fender Mustang. Гітара SkyStang 1, його робоча конячка, на якій грав найчастіше. У турі In Utero, він грав на ній 53 з 63 шоу. Це було в Мюнхені, Німеччині, в 1994 році. І, звичайно, на жаль, ми втратили Курта в квітні 1994 року,

– розповів виконавчий директор аукціону Мартін Нолан.

До того ж на аукціоні продали ескіз і нотатки тексту пісні Smells Like Teen Spirit. За них віддали 91 тисячу доларів. Жовтий кардиган артиста оцінили у 13 тисяч доларів, а джинси, котрі він одягав у кліпі Heart-Shaped Box – продали за понад 412 тисяч доларів.

На аукціоні вже продавали речі Курта Кобейна