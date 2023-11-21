Публичные торги прошли в американском городе Нашвилли в штате Теннесси. Интересно, что участники ауциона приобрели некоторые вещи из последнего концерта знаменитости.

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На аукционе за рекордные суммы продали вещи Курта Кобейна

Во время аукциона в США была продана новая пачка сигарет American Spirit, которая принадлежала рок-звезде. Есть вероятность, что это самые дорогие сигареты, когда-либо покупали в истории. Ведь один из посетителей приобрел их более чем за 5 тысяч долларов.

Ментоловые American Spirit были любимой маркой покойной рок-звезды. Эту пачку забрал сосед Кобейна в реабилитационной клинике Лос-Анджелеса, где он пробыл несколько дней, прежде чем покончить с собой,

– говорится в описании лота.

А вот электрогитару Fender Mustang для левой руки, на которой Курт играл последний раз в Германии в 1994 году, продали более чем за 1 миллион 587 тысяч долларов. Музыкант сыграл на ней 53 концерта.

Это действительно невероятная историческая гитара – Fender Mustang. Гитара SkyStang 1, его рабочая лошадка, на которой играл чаще всего. В туре In Utero, он играл на ней 53 из 63 шоу. Это было в Мюнхене, Германии, в 1994 году. И, конечно, к сожалению, мы потеряли Курта в апреле 1994 года,

– рассказал исполнительный директор аукциона Мартин Нолан.

К тому же, на аукционе продали эскиз и заметки текста песни Smells Like Teen Spirit. За них отдали 91 тысячу долларов. Желтый кардиган артиста оценили в 13 тысяч долларов, а джинсы, которые он одевал в клипе Heart-Shaped Box – продали более чем за 412 тысяч долларов.

На аукционе уже продавали вещи Курта Кобейна