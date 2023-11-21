Публичные торги прошли в американском городе Нашвилли в штате Теннесси. Интересно, что участники ауциона приобрели некоторые вещи из последнего концерта знаменитости.
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На аукционе за рекордные суммы продали вещи Курта Кобейна
Во время аукциона в США была продана новая пачка сигарет American Spirit, которая принадлежала рок-звезде. Есть вероятность, что это самые дорогие сигареты, когда-либо покупали в истории. Ведь один из посетителей приобрел их более чем за 5 тысяч долларов.
Ментоловые American Spirit были любимой маркой покойной рок-звезды. Эту пачку забрал сосед Кобейна в реабилитационной клинике Лос-Анджелеса, где он пробыл несколько дней, прежде чем покончить с собой,
– говорится в описании лота.
А вот электрогитару Fender Mustang для левой руки, на которой Курт играл последний раз в Германии в 1994 году, продали более чем за 1 миллион 587 тысяч долларов. Музыкант сыграл на ней 53 концерта.
Это действительно невероятная историческая гитара – Fender Mustang. Гитара SkyStang 1, его рабочая лошадка, на которой играл чаще всего. В туре In Utero, он играл на ней 53 из 63 шоу. Это было в Мюнхене, Германии, в 1994 году. И, конечно, к сожалению, мы потеряли Курта в апреле 1994 года,
– рассказал исполнительный директор аукциона Мартин Нолан.
К тому же, на аукционе продали эскиз и заметки текста песни Smells Like Teen Spirit. За них отдали 91 тысячу долларов. Желтый кардиган артиста оценили в 13 тысяч долларов, а джинсы, которые он одевал в клипе Heart-Shaped Box – продали более чем за 412 тысяч долларов.
На аукционе уже продавали вещи Курта Кобейна
- Известно, что в мае на публичных торгах продали разбитую гитару музыканта. Лидер группы Nirvana разбил ее в 1990-х годах при создании легендарного альбома Nevermind. Цена на такой лот стартовала с 60 тысяч долларов. Однако за гитару отдали около 596 тысяч долларов.
- Также на аукционе был продан известный плакат Nirvana для альбома Nevermind, на котором изображен мальчик под водой. За такую вещь заплатили более 10 тысяч долларов. На этом плакате можно увидеть автографы всех участников группы.