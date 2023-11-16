Цікаво, що саме ментолові сигарети, які й продають на аукціоні, були улюбленою маркою покійної рок-зірки. Ціна лота зараз складає 3 тисячі доларів.

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Цигарки Курта Кобейна продають на аукціоні

Цю пачку забрав сусід артиста під час його короткого перебування у реабілітаційній клініці Лос-Анджелеса. Незадовго після цього Кобейн наклав на себе руки.

American Spirits / Фото Julien's Auctions

Які ще речі гурту Nirvana продавали на аукціонах

  • На аукціоні продали розтрощену гітару Курта Кобейна, яку він розбив під час написання альбому Nevermind у 1990-х. Початкова ціна становила 60 тисяч доларів, але в результаті її придбали майже за 596 тисяч доларів. На гітарі всі учасники гурту залишили автографи: Курт Кобейн, Кріс Новоселич і Дейв Грол.
  • Також якось культовий рекламний плакат Nirvana для їх відомого альбому Nevermind із зображенням зануреного під воду хлопчика, прикрашений автографами всіх учасників гурту, був успішно проданий за приголомшливі 10 400 доларів.