Публічні торги відбулися в американському місті Нашвіллі у штаті Теннессі. Цікаво, що учасники ауціону придбали деякі речі з останнього концерту знаменитості.
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На аукціоні за рекордні суми продали речі Курта Кобейна
Під час аукціону в США продали нову пачку сигарет American Spirit, яка була у рок-зірки. Є ймовірність, що це найдорожчі сигарети, які коли-небудь купували в історії. Адже один з відвідувачів придбав їх за понад 5 тисяч доларів.
Ментолові American Spirit були улюбленою маркою покійної рок-зірки. Цю пачку забрав сусід Кобейна в реабілітаційній клініці Лос-Анджелеса, де він пробув кілька днів, перш ніж вкоротити собі віку,
– йдеться в описі лоту.
А от електрогітару Fender Mustang для лівої руки, на якій Курт грав востаннє у Німеччині в 1994 році, продали за понад 1 мільйон 587 тисяч доларів. Музикант зіграв на ній 53 концерти.
Це справді неймовірна історична гітара – Fender Mustang. Гітара SkyStang 1, його робоча конячка, на якій грав найчастіше. У турі In Utero, він грав на ній 53 з 63 шоу. Це було в Мюнхені, Німеччині, в 1994 році. І, звичайно, на жаль, ми втратили Курта в квітні 1994 року,
– розповів виконавчий директор аукціону Мартін Нолан.
До того ж на аукціоні продали ескіз і нотатки тексту пісні Smells Like Teen Spirit. За них віддали 91 тисячу доларів. Жовтий кардиган артиста оцінили у 13 тисяч доларів, а джинси, котрі він одягав у кліпі Heart-Shaped Box – продали за понад 412 тисяч доларів.
На аукціоні вже продавали речі Курта Кобейна
- Відомо, що у травні на публічних торгах продали розбиту гітару музиканта. Лідер гурту Nirvana розтрощив її у 1990-х роках під час створення легендарного альбому Nevermind. Ціна на такий лот стартувала з 60 тисяч доларів. Однак, за гітару віддали близько 596 тисяч доларів.
- Також на аукціоні продали відомий плакат Nirvana для альбому Nevermind, на якому зображений хлопчик під водою. За таку річ заплатили понад 10 тисяч доларів. На цьому плакаті можна побачити автографи всіх учасників гурту.