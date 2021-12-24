Разом співали різдвяний хіт: Мерая Кері вперше за довгий час показала своїх дітей
Джерело:інстаграм Мераї Кері
Американська зірка Мерая Кері, яка у 2011 році випустила легендарний новорічно-різдвяний хіт All I Want For Christmas Is You, заспівала його разом з дітьми. Вона вже давно не показувала у мережі двійнят Мороккана і Монро.
Свої передріздвяні дні жінка провела в колі рідних, тому деякі кадри вона вирішила продемонструвати у мережі. У відеоролику поряд з пишною святковою ялинкою вона заспівала авторську пісню All Want Christmas Is You, а допомагали їй у цьому діти та навіть собаки у червоних костюмчиках.
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Реакція мережі
Діти Мераї помітно підросли з того часу, як вона показувала їх востаннє у травні 2021 року. Фанати залишились захоплені таким теплим відео улюбленої артистки і записали її коментарями, серед них була зіркова матуся Кріс Дженер:
"Ти! Така чудова", – Кріс Дженнер;
"Так подобається це, сестро";
"Як це – залишатися королевою Billboard понад 30 років?";
"У неї собаки навіть співають це занадто, лол";
"Цей голос неймовірний!";
"Вокал!";
"Любов витає в повітрі. Веселого Різдва!";
"Чи розуміють її діти та собаки, як їм пощастило з нею!? Мій Бог! Я б за це душу дияволові буквально продав!";
"Мені це подобається! Діти та собаки! Благословенна сім'я! Мерая, ти чудово звучиш!".
Зазначимо, що дітей артистка народила від музиканта Ніка Кеннона, за якого була заміжня з 2008 по 2016 рік.
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В інтерв'ю Harper's Bazaar артистка також розповіла, що на Різдво має особливу традицію. У Святвечір вона готує для дітей фірмову страву свого батька – пасту в соусі з молюсків. Але загалом, ідеальне Різдво для неї – домашнє, тепле й атмосферне, поряд із родиною. Кері також поділилась, що шанувальники часто бачать її лише як співачку, але перед Новим роком вона також бігає купувати дітям подарунки та бере участь у святковій метушні.
Мерая Кері у передчутті Різдва для Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar