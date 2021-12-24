Разом співали різдвяний хіт: Мерая Кері вперше за довгий час показала своїх дітей

Американська зірка Мерая Кері, яка у 2011 році випустила легендарний новорічно-різдвяний хіт All I Want For Christmas Is You, заспівала його разом з дітьми. Вона вже давно не показувала у мережі двійнят Мороккана і Монро.

Свої передріздвяні дні жінка провела в колі рідних, тому деякі кадри вона вирішила продемонструвати у мережі. У відеоролику поряд з пишною святковою ялинкою вона заспівала авторську пісню All Want Christmas Is You, а допомагали їй у цьому діти та навіть собаки у червоних костюмчиках.

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Реакція мережі

Діти Мераї помітно підросли з того часу, як вона показувала їх востаннє у травні 2021 року. Фанати залишились захоплені таким теплим відео улюбленої артистки і записали її коментарями, серед них була зіркова матуся Кріс Дженер:

"Ти! Така чудова", – Кріс Дженнер;

"Так подобається це, сестро";

"Як це – залишатися королевою Billboard понад 30 років?";

"У неї собаки навіть співають це занадто, лол";

"Цей голос неймовірний!";

"Вокал!";

"Любов витає в повітрі. Веселого Різдва!";

"Чи розуміють її діти та собаки, як їм пощастило з нею!? Мій Бог! Я б за це душу дияволові буквально продав!";

"Мені це подобається! Діти та собаки! Благословенна сім'я! Мерая, ти чудово звучиш!".

Зазначимо, що дітей артистка народила від музиканта Ніка Кеннона, за якого була заміжня з 2008 по 2016 рік.

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В інтерв'ю Harper's Bazaar артистка також розповіла, що на Різдво має особливу традицію. У Святвечір вона готує для дітей фірмову страву свого батька – пасту в соусі з молюсків. Але загалом, ідеальне Різдво для неї – домашнє, тепле й атмосферне, поряд із родиною. Кері також поділилась, що шанувальники часто бачать її лише як співачку, але перед Новим роком вона також бігає купувати дітям подарунки та бере участь у святковій метушні.



Мерая Кері у передчутті Різдва для Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar