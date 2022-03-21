Разом до спільної перемоги, – MELOVIN показав, як допомагає сортувати гумдопомогу

Український співак MELOVIN перетворив свою команду на координаційний центр. Кожного дня він допомагає українцям.

Виконавець MELOVIN на час війни в Україні став волонтером. У координаційний центр для допомог перетворилась і його команда BIG HOUSE MELOVIN.

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MELOVIN став волонтером

На особистій сторінці в інстаграмі артист показав, як сортує гуманітарну допомогу. Вчора, 20 березня, він отримав посилки з їжею та необхідними для життя речами з Європи.

Сьогодні з командою сортували отриману гуманітарну допомогу з Європи! Тому дякуємо кожному, хто в цей важкий час з нами! Разом до спільної перемоги!

– написав MELOVIN.

"25 день війни наш координаційний центр допомагає українцям у пошуках житла, необхідних речей, харчових продуктів, необхідних контактів та надає будь-яку пряму допомогу тим, хто цього потребує", – додав співак.

MELOVIN сортує гуманітарну допомогу:

Зауважимо, що війна безпосередньо торкнулась MELOVIN. Він зізнався, що вже втратив двох близьких людей, тому зараз робить все для того, щоб допомогти іншим. Зараз артист перебуває на Львівщині.

Там MELOVIN також записав нову пісню та кліп на неї "Не зволікай". Він підкреслив, що зараз не варто падати духом.