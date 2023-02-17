Райан Рейнольдс розповів про життя після народження четвертої дитини: "Справжній зоопарк"

Відомий голлівудський актор Райан Рейнольдс та його дружина Блейк Лайвлі днями вчетверте стали батьками. Зірка "Дедпула" зізнається, що у їхньому будинку тепер коїться "справжній зоопарк".

Водночас Рейнольдс наголосив, що їхня родина готувалася до поповнення, тому наразі чудово справляється з новими викликами. Цікаво, що зіркові батьки досі тримають у секреті стать новонародженого малюка.

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Тепер у будинку кінозірок, крім 8-річної Джеймс, 6-річної Інес та 3-річної Бетті, шум наводить четвертий малюк.

Рейнольдс зізнався, що його дружина Лайвлі швидко адаптувалася до ролі багатодітної мами. Пара зараз "дуже схвильована" появою ще однієї дитини, проте вони цього дуже чекали.

Ми б не робили це чотири рази, якби нам це не подобалося. У нас все чудово. Насправді все фантастично… Якби ми досі не зналися на цьому, я думаю, у нас були б великі неприємності. Але тут справжній зоопарк,

– прокоментував актор.

Додамо, що у вересні 2022 року Блейк Лайвлі стала спікеркою на 10-му жіночому саміті Forbes Power. Саме відтоді почали ходити чутки про її вагітність.



Вже через тиждень після цього Блейк у новому стані біля її будинку чатувало 11 папараці, на що вона поскаржилась у мережі. Акторка різко попросила їх "дати спокій", адже незнайомі чоловіки лякали дітей. Згодом Лайвлі поділилась серією вагітних фото.