"Рашисти будуть вигнані з нашої землі": Ігор Кондратюк переказав ЗСУ 300 тисяч гривень

Український продюсер Ігор Кондратюк пожертвував на потреби ЗСУ 300 тисяч гривень. Він закликав захисників та захисниць повертатись живими.

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк вирішив зробити посильний внесок на потреби Збройних Сил України. Він пожертвував на армію 300 тисяч гривень.

До теми Знаменитий Армін ван Бюрен влаштував благодійний концерт: всі кошти пожертвує Україні

Ігор Кондратюк зробив пожертву на ЗСУ

Продюсер розповів, що зазвичай допомагає тихо, без розголошення. Та тепер він вирішив опублікувати чек для того, щоб закликати й інших українців допомагали українським захисникам фінансово.

Попри скруту, в якій перебуває кожна українська сім'я з початком війни. Бо якщо не ми – то хто??? І якщо Україну не врятує ЗСУ – то хто?

– звернувся до всіх небайдужих Кондратюк.



Чек з переказу коштів / Фото з фейсбука Ігоря Кондратюка

"Україна переможе! Рашисти будуть вигнані з нашої землі, або зариті глибоко в неї. Допомагаємо нашій армії як можемо: волонтеримо, викриваємо позиції ворога, підтримуємо – морально та матеріально – по всьому світу. Мій військовий досвід закінчився у 1983 році по закінченні військової кафедри КНУ ім.Шевченка на 2-місячних зборах під Ужгородом. Попросив зброю у теробороні села – не дали... Тому залишилось зробити посильний внесок (мій і сім'ї) на потреби ЗСУ. Хлопці й дівчата! Ви – герої! Виганяйте ворога з України й повертайтесь живими!" – додав чоловік.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк слідом за іншими зірками вступив до лав тероборонівців. Щоб захищатися від окупантів, у тутешніх селах здебільшого "коктейлі Молотова".