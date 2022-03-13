Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк решил внести посильный вклад на нужды Вооруженных Сил Украины. Он пожертвовал в армию 300 тысяч гривен.

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Игорь Кондратюк пожертвовал на ВСУ

Продюсер рассказал, что обычно помогает тихо, без разглашения. Теперь он решил опубликовать чек для того, чтобы призвать и других украинцев помогали украинским защитникам финансово.

Несмотря на трудности, в которых находится каждая украинская семья с началом войны. Если не мы – то кто??? И если Украину не спасет ВСУ – то кто?

– обратился ко всем неравнодушным Кондратюк.



Чек по переводу средств / Фото из фейсбука Игоря Кондратюка

"Украина победит! Рашисты будут изгнаны с нашей земли или зарыты глубоко в нее. Помогаем нашей армии как можем: волонтерим, разоблачаем позиции врага, поддерживаем – морально и материально – по всему миру. Мой военный опыт закончился в 1983 году по окончании военной кафедры КНУ им. Шевченко на 2-месячном собрании под Ужгородом. Попросил оружие в терробороне села – не дали... Поэтому осталось сделать посильный вклад (мой и семьи) на нужды ВСУ. Ребята и девушки! Вы – герои! Украины и возвращайтесь в живых!" – добавил мужчина.