Відомий український продюсер Ігор Кондратюк вирішив зробити посильний внесок на потреби Збройних Сил України. Він пожертвував на армію 300 тисяч гривень.

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Ігор Кондратюк зробив пожертву на ЗСУ

Продюсер розповів, що зазвичай допомагає тихо, без розголошення. Та тепер він вирішив опублікувати чек для того, щоб закликати й інших українців допомагали українським захисникам фінансово.

Попри скруту, в якій перебуває кожна українська сім'я з початком війни. Бо якщо не ми – то хто??? І якщо Україну не врятує ЗСУ – то хто?

– звернувся до всіх небайдужих Кондратюк.



Чек з переказу коштів / Фото з фейсбука Ігоря Кондратюка

"Україна переможе! Рашисти будуть вигнані з нашої землі, або зариті глибоко в неї. Допомагаємо нашій армії як можемо: волонтеримо, викриваємо позиції ворога, підтримуємо – морально та матеріально – по всьому світу. Мій військовий досвід закінчився у 1983 році по закінченні військової кафедри КНУ ім.Шевченка на 2-місячних зборах під Ужгородом. Попросив зброю у теробороні села – не дали... Тому залишилось зробити посильний внесок (мій і сім'ї) на потреби ЗСУ. Хлопці й дівчата! Ви – герої! Виганяйте ворога з України й повертайтесь живими!" – додав чоловік.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк слідом за іншими зірками вступив до лав тероборонівців. Щоб захищатися від окупантів, у тутешніх селах здебільшого "коктейлі Молотова".