"Раша гудбай": Atlas оголосив новий формат проведення фестивалю
Джерело:інстаграм Atlas Weekend
Музичний фестиваль Atlas таки відбудеться у 2022 році! Організатори проведуть онлайн-фестиваль "Раша гудбай". Коли і де можна буде подивитися захід – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz.
У квітні організатори оголосили, що у 2022 році фестиваль доведеться скасувати. Однак вони робили все можливе, щоб потішити шанувальників у надзвичайно складний час.
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Фестиваль Atlas відбудеться в онлайн-форматі
Оскільки будь-яке скупчення людей зараз є надзвичайно небезпечним, то літні фестивалі та інші заходи з великою кількістю відвідувачів довелося скасувати. Однак організатори наймасштабнішою музичного фестивалю України – Atlas приготували для фанатів сюрприз.
Замість традиційного фестивалю, який щороку тривав декілька днів на ВДНГ в Києві, відбудеться один великий онлайн-концерт. Поціновувачі Atlas зможуть насолодитися концертом 10 липня на ютубі фестивалю та Megogo Live. Захід розпочнеться о 18:00.
Фестиваль Atlas відбудеться / Фото з інстаграму фестивалю
Саме війна стала причиною скасування фестивалю, тому онлайн-подію організатори назвали "Раша гудбай". Згадати неймовірні фестивальні емоції допоможуть круті ведучі, улюблені артисти, музиканти. А також під час прямого ефіру відбудеться благодійний аукціон і розіграш унікальних подарунків!