Ранкова рутина: Христина Решетник позувала в домашньому образі
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Дружина популярного ведучого Григорія Решетника – Христина показала свій ранок. Дівчина позувала в домашньому одязі на тлі красивої ялинки.
В новорічній атмосфері ранки по-справжньому особливі. Хочеться прокидатися, насолодитися ранковою кавою біля ялинки та спостерігати за зимовою казкою на вулиці. А ранкові ритуали стають ще приємнішими.
Дивіться також Григорій Решетник показав, як прикрасив ялинку з дружиною та синами: сімейні кадри
Домашній look Христини Решетник
Христина Решетник кожен ранок починає з дівочих процедур. Зіркова дружина показала, як виглядає після них. Христина позувала, сидячи на дивані біля ялинки. Вона одягнула білий халат, а мокре волосся заховала під синій рушник. На обличчі ще не було косметики, а лише патчі під очима.
У такому образі впізнають себе багато дівчат. Адже завжди хочеться виглядати бездоганно, а для цього потрібні зусилля та час.
"Моя ранкова рутина", – лаконічно підписала фото Решетник.
Ранковий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник
Підписники Решетник не залишають без уваги жодну публікацію. У коментарях вони засипають дівчину компліментами.Нагадаємо, нещодавно Христина відпочивала на Карибах. Однак на острів вона полетіла без чоловіка і дітей. Це була ініціатива Григорія Решетника, який відчув, що коханій необхідний відпочинок.