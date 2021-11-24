Останні роки Христина і Григорій Решетники відпочивали лише з дітьми, тому шоумен вирішив, що дружина заслужила на казкову відпустку. Він відпустив дружину в країну Аруба, яка розкинулась у Карибському морі. Компанію їй склала відома тревел-блогерка Аліса Ілієва.

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В інстаграмі з 250-тисячною аудиторією багатодітна матуся поділилась, що перед поїздкою чоловік сказав їй: "Знаю, що тобі це необхідно".

Так, поки Григорій Решетник знімає 12 сезон "Холостяка", трьох синів подружжя доглядає мама Христини. Сама ж вона у цей час засмагає на білосніжному піску, купається в блакитній лагуні, займається снорклінгом і куштує страви місцевої кухні.

Дивлюсь на фото зі снігом в Києві й ще більше не вірю, що я зараз тут, на Арубі. Де цілий рік + 30 і вдень, і вночі, де пальми, білий пісок і кришталево чиста вода, – поділилась Христина Решетник.

Христина Решетник на Карибах / Фото з інстаграму блогерки

Христина Решетник на Карибах / Фото з інстаграму блогерки