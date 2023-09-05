Були думки залишитися, – Раміна пригадала життя у Москві та прокоментувала інтерв'ю з Лободою
Джерело:"Дмитро Гордон"
Інтерв'юерка Раміна Есхакзай після 2014 року жила в Росії. Попри те, що на Донбасі тривала війна, блогерка чотири роки прожила в Москві. Вона зізнається, що були думки залишитися там.
Есхакзай зараз час він часу їздить на передову до українських військових. Нещодавно у процесі зйомок Раміна потрапила під ворожий обстріл.
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Раміна розповіла про життя в Москві
Коли у 2014 році в Україні розпочалася війна, Раміна Есхакзай знімалася в проєкті "Холостяк". Після шоу вона вирішила поїхати в Москву, щоб навчатися акторської майстерності в школі Костянтина Райкіна. За її словами, тоді в неї був "вітер в голові".
У Москві я знімала квартиру з подругою. Були думки залишитися в Москві, особливо коли росіяни почали йти до мене на інтерв'ю, і я була і на цьому ринку, і на тому… Вони просто хотіли використовувати українську аудиторію, щоб свої наративи просувати,
– пригадала журналістка.
Вже після початку повномасштабного російського вторгнення у Раміни з’являлися думки про самогубство.
"Як жити, якщо я тут не потрібна, а туди я не хочу їхати. Я просто облажалася. Я максимально вірила країні, орієнтувалася на країну, яка потім прийшла з війною в мою країну", – зізналася Есхакзай.
Блогерка не приховує – українці почали її хейтити, казали їхати до Росії, хоча вона обрала Україну.
А коли пишуть, що через тебе почалася війна, для моєї психіки — це трагедія. Те, що я помилялася — це трагедія. Я думала, що не хочу жити. Думала, що було б круто не прокинутися. Психіка була максимально напружена,
– пригадує Раміна
Есхакзай прокоментувала інтерв'ю з Лободою
Інтерв'юерка пояснила, у чому була помилка Світлани Лободи, з якому вона записала інтерв'ю. Блогерка сподівалася, що співачка визнає свою провину, але та промовчала.
"Як людина, вона хороша. Але під час повномасштабного вторгнення, коли Лобода була в Росії, на неї вплинула пропаганда. Мені хотілося, щоб вона сказала у мене в інтерв'ю: "Люди, вибачте, я помилялася, я облажалася". Але вона сказала, що не шкодує", – заявила Раміна.
Дивіться інтерв'ю з Раміною Есхакзай: відео
Хто з зірок раніше працював у Росії
- До 2020 року гурт "Время и Стекло" заробляв гроші в Росії на клубних виступах і концертах. Надя Дорофєєва не любить згадувати помилки минулого, але визнала, що їй було комфортно вважати себе аполітичною.
- Віталій Козловський у 2018 році оскандалився виступом у Росії, що відбувся на 9 травня. Він визнав, що вчинив помилку. Зараз музикант захищає Україну на передовій.
- Андрій Бєдняков часто їздив на зйомки в Москву та був ведучим багатьох проєктів. За його словами, в Україні шоумена не хотіли брати на роботу. Зараз йому соромно за роботу в Росії.
- Даша Астаф'єва також об'їздила Росію з концертами до 2014 року, та продовжила заробляти там гроші після. Вона була в Пітері та інших містах, де виступала з корпоративами і концертами. Після початку вторгнення вона виправдалась за ці виступи.