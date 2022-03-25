Через ситуацію з вимушеними переселенцями по території України чимало людей гостро підіймають питання щодо української мови. Багатьох не влаштовує, що українці продовжують розмовляти російською. Хоча є і зворотня сторона – чимало російськомовних українців палко захищають свою землю і йдуть з голими руками на ворожі танки.

Важливо Українська – крута: Дурнєв, дружина Павліка, Трінчер та інші переходять на державну мову

Такий дисбаланс у суспільстві взялась пояснювати Наталка Карпа. На її думку, мова зараз на часі, адже коли, як не у час загарбницької війни Росії, почати переходити на свою державну українську мову.

Я проти того, коли щось роблять "примусово-підневільно", коли заставляють і насаджують! Я за те, коли викликають щире захоплення, відчуття причетності до чогось вкрай важливого та історично вагомого, коли сіють зернятка любові і відчуття свого "рідного", так можливо колись відібраного, забутого, але все рівно зашифрованого в ДНК народу до якого ти належиш!

– каже артистка.

Вона додала, шо українська мова входить у першу трійку наймилозвучніших мов світу, проте за даними 2020 року, рідною українську мову вважають 73% українців, однак спілкуються нею лише 53%. Проте Наталка Карпа розуміє, чому так, адже, як розповідала її бабуся Наталя, багатьох представників української інтелігенції репресували, а замість них привезли російськомовних, аби витиснути мову.

Бо нема мови - нема народу! Вмирає мова – зникає народ! І так, історично склалось, що російська дуже міцно вкорінилася у нашій державі! Ви побачите поляка, який говорить польською, ви почуєте німця, який говорить на німецькій, ви запитаєте українця, а він відповість російською… І так, це не його провина… Але зараз ці помилки історії треба виправляти!

– наголошує зірка.

Важливо: згідно з результатами останнього опитування групи "Рейтинг", 83% українців хочуть, аби українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах.

Наталка Карпа зокрема дала кілька порад для тих, хто хоче перейти на українську мову, але ще не до кінця сміливий і впевнений у тому, що йому це вдасться. Поради шукайте нижче у "каруселі":