Не на часі таке шоу, – Раміна зізналась, чи піде на "Холостячку" після розриву з нареченим

Інтерв'юерка Раміна Есхакзай брала участь у 5 сезоні "Холостяка", але на "Холостячку" йти не планує. Блогерка пояснила, у чому причина.

Інтерв'юерка Раміна Есхакзай поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Фани поцікавилися в зірки, чи пішла б вона на шоу "Холостячка".

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Чому Раміна не піде на "Холостячку"

Раміна Есхакзай відповіла, що раніше була закомплексованою та не знала, що їй до вподоби. Тепер же все по-іншому, тому вона начебто не підійде для схожих шоу.

"Я не вигідна людина для таких шоу. Раніше, коли в мене були комплекси, нереалізованість, я могла переступати через себе, мовчати, коли мені щось не подобалося. Зараз мені достатньо подивитися на людину, поговорити з нею до 30 хвилин, щоб зрозуміти, чи цікаво мені продовжувати спілкування. У такому шоу мені буде достатньо двох серій, щоб зробити вибір, але кому це вигідно?".

Плюс зараз триває війна. Чоловіки воюють. Не на часі таке шоу,

– зауважила блогерка.



Раміна про "Холостячку" / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Раміна Есхакзай брала участь у 5 сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм був Сергій Мельник. Вона пройшла до фіналу, утім вилетіла з проєкту після знайомства з батьками "Холостяка".

Раміна у травні 2021 року заручилась з юристом Євгеном Проніним, але у квітні цього року повідомила про розрив. Згодом Есхакзай зізнавалась, що однією з причин була зайнятість блогерки – у неї завжди було багато роботи та мало часу для стосунків.