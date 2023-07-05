Український адвокат Євген Пронін зізнався, що їхнє розставання з Раміною Есхакзай було дуже кіношним. Раніше блогерка говорила, що через розрив почала працювати з психологом.

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Яким було розставання Раміни з нареченим

Пронін розповів, що перед розставанням вони працювали з експертом та намагалися зберегти стосунки. Вони тоді багато всього проговорили, зрозуміли, де в них збігаються чи ні певні речі.

Тому ми прийшли нормально до розставання. Взагалі у нас розставання було досить кіношним – ми пішли повечеряли в ресторан, здається, обмінялися якимись подарунками. Я відвіз її додому, ми обійнялися і вийшли наступного ранку з публікацією в Інстаграм (про розрив, – 24 Канал),

– розповів Євген.

За його словами, пара навіть узгодила текст, бо не хотіла пліток і розуміла, що шанувальники писатимуть їм щодо розриву.

Пронін додав, що він і далі спілкується з Раміною як друг і готовий у разі потреби їй допомогти.

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Сама ж Раміна Есхакзай раніше відмовилася оголошувати причину розриву та заявила, що не даватиме жодних інтерв'ю на цю тему. Вони з Євгеном нібито розійшлися не через зради, а як дорослі свідомі люди.

Нагадаємо, що 19 квітня стало відомо, що Раміна порвала з юристом Євгеном Проніним, з яким зустрічалася 5 років. Він освідчився дівчині у травні 2021 року, але до весілля так і не дійшло.