Раміна Есхакзай пояснила мовний скандал на початку вторгнення: "Не люблю, коли примушують"

Українська телеведуча та блогерка Раміна Есхакзай у перші тижні повномасштабного вторгнення здивувала українців позицією щодо мови. Тоді вона казала, що не буде переходити на українську, бо так її змушують це робити. Зараз її позиція не змінилась, щоправда, "вона б відмотала час назад".

За її словами, вона створювала українським контент на своєму ютуб-каналі "Ходят слухи", "просто його ніхто не помічав". Після повномасштабного вторгнення Росії начебто усе змінилось і вона своїм контентом вирішила зробити приємно українцям.

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На запитання, чому вона до 24-го спілкувалась та створювала відео російською мовою, Раміна зізналась, що було місце нереалізованості в Україні та відсутності людей поруч, які могли б їй пояснити певні речі. Втім, вона й сама не хотіла розбиратись, зізнається: "Коли ти ніхто і звати тебе ніяк, і ніхто тобі не поможе – то ти думаєш, що хочеться бути кимось. Думала про себе, це відверто".

Щодо мовного скандалу та відео, яке опублікувала Раміна у березні, вона каже, що не любить лицемірити, коли навколо всі теж неідеальні.

Я не люблю, коли мене примушують щось казати і робити. І коли удають, що ти тупа, а всі навколо просто такі ппц ідеальні. І коли починають навалювати, що я не знаю українську мову і що треба мені її вивчити. Але думаю, блін, я вчилась в школі і вчила українську мову і літературу, в університеті так само. У мене взагалі не було жодних питань з приводу української мови. Буде зі мною людина говорити українською – українською, російською – російською, англійською – англійською,

– заявила Раміна.

Після начебто атаки ботів і журналістів, які написали негативні заголовки в перші тижні війни, люди запам'ятали, що вона відмовляється вчити українську мову. Проте це не так, каже вона, адже з усієї сім'ї вона першою почала її вивчати та спілкуватись. На її думку, краще іншим людям показувати власний приклад, як просувати українську мову. А якщо це не працює, то "пробиватись" до людей, які пишуть закони, щоб були рівні правила гри на суспільному полі.

, тоді Раміна заявила, що не хоче, щоб країну ділили на україномовних та російськомовних. Вона додавала, що мовне питання використовують заради піару, й воно сіє ворожнечу. Зірка зізнавалась, що не хоче розмовляти українською, коли її критикують.

"Коли я починала, після того, як я досягла успіху, мені почали казати, що я щось означаю в цьому житті. А коли була невідомою дівчиною з "Холостяка", а потім нареченою Козловського, то глобально людям було пофік, якою мовою я спілкуюсь і хто я за національністю. Треба боротись за кожного українця, і якщо ти бачиш, що свідомо вона може виправитись і не обирає Росію, то треба направити її на правильний шлях", – переконана Раміна.

Якби я могла час відмотати назад і зробити щось по-іншому, то я б зробила,

– додала ведуча.

Щодо її випусків російською мовою на каналі навіть після вторгнення, то вона каже, що таким чином видає це для російськомовної аудиторії в Європі й таким чином збирає кошти для ЗСУ. Щоправда, її експеримент провалився, адже українці після останнього відео їй задонатили 90 тисяч гривень, а іноземці – тисячу доларів.