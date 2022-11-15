Рамина Эсхакзай объяснила языковой скандал в начале вторжения: "Не люблю, когда принуждают"

Украинская телеведущая и блоггерша Рамина Эсхакзай в первые недели полномасштабного вторжения удивила украинцев позицией по языку. Тогда она говорила, что не будет переходить на украинский, потому что так его заставляют это делать. Сейчас ее позиция не изменилась, правда, "она отмотала бы время назад".

По ее словам, она создавала украинский контент на своем ютуб-канале "Ходят слухи", "просто его никто не замечал". После полномасштабного вторжения России вроде бы все изменилось и она своим контентом решила сделать приятно украинцам.

К слову Рамина прокомментировала интервью с Кацом: почему она "скрыла" то, что он ей наговорил

На вопрос, почему она до 24-го общалась и создавала видео на русском языке, Рамина призналась, что было место нереализованности в Украине и отсутствия людей рядом, которые могли бы ей объяснить определенные вещи. Впрочем, она и сама не хотела разбираться, признается: "Если ты никто и зовут тебя никак, и никто тебе не поможет – ты думаешь, что хочется быть кем-то. Думала о себе, это откровенно".

Относительно языкового скандала и видео, опубликованного Рамином в марте, она говорит, что не любит лицемерить, когда вокруг все тоже неидеальны.

Я не люблю, когда меня заставляют что-то говорить и делать. И когда делают вид, что ты тупая, а все вокруг просто такие ппц идеальны. И когда начинают наваливать, что я не знаю украинский язык и что нужно мне его выучить. Но думаю, блин, я училась в школе и учила украинский язык и литературу, в университете тоже. У меня вообще не было никаких вопросов по поводу русского языка. Будет со мной человек говорить на украинском – украинском, русском – русском, английском – английском,

– заявила Рамина.

После атаки ботов и журналистов, написавших негативные заголовки в первые недели войны, люди запомнили, что она отказывается учить украинский язык. Однако это не так, говорит она, ведь из всей семьи она первой начала ее изучать и общаться. По ее мнению, лучше другим людям показывать свой пример, как продвигать украинский язык. А если это не работает, то "пробиваться" к людям, которые пишут законы, чтобы равны правила игры на общественном поле.

, тогда Рамина заявила, что не хочет, чтобы страну делили на украиноязычных и русскоязычных. Она добавляла, что языковой вопрос используют ради пиара, и он сеет рознь. Звезда признавалась, что не хочет говорить по-украински, когда ее критикуют.

"Когда я начинала, после того, как я добилась успеха, мне начали говорить, что я что-то означаю в этой жизни. А когда была неизвестной девушкой из "Холостяка", а потом невестой Козловского, то глобально людям был пофик, на каком языке я общаюсь и кто я по национальности. Нужно бороться за каждого украинца, и если ты видишь, что сознательно он может исправиться и не выбирает Россию, то нужно направить ее на правильный путь", – убеждена Рамина.

Если бы я могла время отмотать назад и сделать что-то по-другому, то я бы сделала,

– добавила ведущая.

Что касается ее выпусков на русском языке на канале даже после вторжения, то она говорит, что таким образом выдает это для русскоязычной аудитории в Европе и таким образом собирает средства для ВСУ. Правда, ее эксперимент провалился, потому что украинцы после последнего видео ей задонатили 90 тысяч гривен, а иностранцы – тысячу долларов.