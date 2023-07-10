Раміна Есхакзай потрапила під обстріл на зйомках біля Бахмута: що з ведучою

Журналістка Раміна Есхакзай разом із бійцями Третьої окремої штурмової бригади побувала в окопах 72-ої окремої мотострілецької бригади Росії, яку перед цим вщент розбили українські військові. У процесі зйомок блогерка з командою та захисниками потрапили під ворожий обстріл.

Вони перебували за один кілометр від Бахмута. Складність знімань нового випуску полягала в тому, що впродовж всього знімального процесу їх супроводжував російський безпілотник "Орлан-10".

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Раміна Есхакзай про обстріл

Як повідомила блогерка, спершу вони сиділи в командному пункті для того, щоб росіяни не помітили активність. Згодом, коли ворожий безпілотник відлетів, вони висунулися на позиції, де була вщент розбита 72 окрема мотострілецька бригада росіян, втім "Орлан-10" знову з'явився. Журналістка з військовими та командою почули декілька вибухів, тому вирішили повернутися в більш безпечне місце.

Ворожий безпілотник знову з'явився і ми тричі почули прильоти, було прийнято рішення повертатись у сторону командного пункту, оскільки вже знаходитись біля позицій було небезпечно,

– зазначила журналістка.

Відео Раміни Есхакзай: дивитись онлайн

Зараз же журналістка повернулася в Київ. На щастя, в момент зйомок ніхто не постраждав.