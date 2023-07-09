Прощальна церемонія розпочнеться о 10:00. Дійство пройде у Кропивницькому.
До теми У Львові попрощалися з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула в Краматорську
У боях за Україну загинув Андрій Волков
Колеги звукорежисера висловили співчуття рідним та близьким воїна.
У ці непрості часи болю й туги колектив Кіровоградської обласної філармонії висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Андрій Волков назавжди залишиться в наших серцях як великий приклад мужності, жертовності та любові до нашої країни. Його внесок у безпеку і мир нашої нації безцінний,
– зазначила заступниця директорки філармонії.
Поховають Андрія Волкова на Далекосхідному кладовищі.