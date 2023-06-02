Безліч кримінальних справ, – Раміна шокувала деталями про чоловіка, який їй погрожував у Києві

Раміна Есхакзай порушила правила паркування в Києві. За це блогерка заплатила штраф. В цей же час журналістка поскандалила з чоловіком напідпитку, який погрожував їй пістолетом. Тепер Раміна шокувала подробицями про кривдника.

Есхакзай зізналася, що на цього чоловіка відкрита низка кримінальних справ. Відео, як Раміна скандалила з чоловіком на Подолі, – можна переглянути у нашій статті.

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Журналістка приголомшила новими подробицями про чоловіка Ігоря Козіка, який з пістолетом їй погрожував.

Виявилося, що на кривдника Раміни відкрита низка кримінальних справ і жодна з них була не доведена до кінця. Блогерка вважає, що у цій справі присутня корупційна складова.

Ви бачили, що ця людина була зі зброєю. Він принижував мою честь і гідність. Я про це написала заяву до поліції. Цей чоловік – Козік Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрита низка кримінальних справ і жодна справа не доведена до кінця,

– заявила Есхакзай.

За її словами, у 2021 році разом з іншими особами він наніс тілесні ушкодження чоловіку. Крім того, він має заборгованість по аліментах 300 тисяч гривень. "Його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити її з собою", – наголосила Раміна.

Вона також додала, що батько цього чоловіка – спортсмен і дуже допомагає Україні. Він винайняв йому нормального адвоката, тому Козік жодного разу не сидів у в'язниці і не поніс покарання.

"Проти нього навіть є кримінальне порушення за розбій. А зараз в суді перебуває справа і повинні дати ухвалу на об'яву в розшук", – підсумувала журналістка.

Що відомо про цей інцидент: коротко