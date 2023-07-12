Блогерка, яка раніше потрапила під обстріл поблизу Бахмута, пояснила, що часто виходить на вулицю та знімається без макіяжу. Тож продемонструвати свою шкіру без жодних фільтрів для підписників їй було зовсім не складно.

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Раміна до уколів краси

Інтерв'юерка наголосила, що вважає себе красивою як зараз, так і раніше. Вона додала, що на фото її вага – 49 кілограмів.

Як бачите, як була гарною, так і залишилася. До речі, тут вага 49 кг,

– написала блогерка.



Раміна Есхакзай до всіх ін'єкцій / Скриншот з інстраграм-сторіс

Як Раміна Есхакзай виглядає без макіяжу та фільтрів



Раміна Есхакзай без макіяжу / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, раніше журналістка розповідала, що збільшила собі губи. За допомогою спеціальних уколів вона також прибрала темні кола під очима й провела маніпуляції з підборіддям. Окрім цього, Раміна позбулася грудок Біша, зробила татуаж губ і мікроблейдінг брів. Також вона регулярно відвідує косметолога, оскільки вважає, що виглядає привабливо, бо вкладає в себе. Окрім цього, блогерка активно слідкує за своєю фігурою. За останні пів року вона схудла на 10 кілограмів. За її словами, схуднення – це результат роботи не тільки з нутриціологом, а й з психологом.