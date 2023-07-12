Співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки, де їй нашкодили ревнощі з боку партнера. Також зірка вперше зізналась, що була коханкою у перших відносинах.

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Христина Соловій була коханкою

Артистка розповіла, що лише під час терапії пригадала, як у 8 класі була коханкою у першого хлопця. Вона не могла ревнувати його до дівчини, бо сама погодилась на такі взаємини.

Я з усіма своїми психотерапевтками намагалася вирішити проблеми. І якось згадала, і випливли такі дивні речі, наприклад, я була коханкою у свого першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. У нього була дівчина, а я була мала 8-класниця, зі мною можна було поцілуватися. І мене це влаштовувало, бо я була дуже закохана. Я ж не могла його ревнувати до його дівчини, тому що я сама на це погодилася,

– поділилась Соловій.

Хоч дівчина намагалась переконати Христину більше не з'являтися поруч з хлопцем, стосунки тривали ще кілька років. "Я знаю, що його дівчина не знає про мене. Коли вона дізналась, то не хотіла з ним розійтися, а прийшла до мене і каже: ми з ним поговорили, що якщо ти ще раз з'являєшся на горизонті, то я від нього йду. Хотіла зі мною порішати, але не вийшло. Це довго тягнулося, років 3 – 4. Вийшла з цих стосунків старшокласницею".

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Цікаво, що у статус коханки мало не втрапила співачка Оля Полякова. Зірка познайомилась з майбутнім чоловіком Вадимом ще тоді, коли він був у попередньому шлюбі. Між ними зав'язалася дружба, також чоловік підтримував її після виходу з токсичних стосунків. Коли пара вирішила бути разом, Вадим ухвалив рішення розлучитися.

"Після всіх цих перипетій ми вирішили бути разом. На що я йому сказала: "Ти одружений". Але Вадик швидко рішення приймає. Ми почали разом жити. Закрутилося до того, що я завагітніла".