Раміна Есхакзай приєдналася до числа знаменитостей, які проводять відпустку на Мальдівах. Дівчина вирушила на омріяний відпочинок і ділиться яскравими світлинами на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зірка позувала на терасі розкішної вілли з ластами та маскою для плавання в руках. Однак увагу її 228-тисячної аудиторії фоловерів привернув пляжний look.

Еротичний образ Раміни Есхакзай

Раміна постала перед камерою в коричневому купальнику з блискітками. Відвертий бюстгальтер підкреслив пишний бюст знаменитості, а трусики закцентували на стрункій талії. Фігура ведучої справді бездоганна, спортивна, тому вона, не соромлячись, оприлюднює оголені знімки.

Волосся красуня зібрала ззаду й одягнула на голову солом'яний капелюх, який захищав від пекучого сонця. На обличчі дівчина зробила легкий макіяж і довершила образ сонцезахисними окулярами.



Раміна Есхакзай в купальнику на Мальдівах / Фото з інстаграму Раміни Есхакзай

У коментарях шанувальники Раміни засипали її компліментами. Схоже, що така публікація спричинила справжній фурор в мережі.