Рамина Эсхакзай присоединилась к числу знаменитостей, проводящих отпуск на Мальдивах. Девушка отправилась на желанный отдых и делится яркими фотографиями на личной странице в инстаграме.

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Звезда позировала на террасе роскошной виллы с ластами и маской для плавания в руках. Однако внимание ее 228-тысячной аудитории фолловеров привлек пляжный look.

Эротический образ Рамины Эсхакзай

Рамина предстала перед камерой в коричневом купальнике с блестками. Откровенный бюстгальтер подчеркнул пышный бюст знаменитости, а трусики акцентировали на стройной талии. Фигура ведущей действительно безупречная, спортивная, поэтому она, не стесняясь, обнародует обнаженные снимки.

Волосы красавица собрала сзади и надела на голову соломенную шляпу, которая защищала от палящего солнца. На лице девушка сделала легкий макияж и довершила образ солнцезащитными очками.



Рамина Эсхакзай в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Рамины Эсхакзай

В комментариях поклонники Рамины засыпали ее комплиментами. Похоже, что такая публикация произвела настоящий фурор в сети.