Я не вважаю себе розумною, – Раміна Есхакзай відверто розповіла про свою ерудованість
Джерело:ютуб-канал "Палає"
Блогерка Раміна Есхакзай дала нове інтерв'ю, в якому було чимало скандальних висловлювань. Зокрема, вона серйозно сказала, що не вважає себе розумною дівчиною.
В інтерв'ю Раміна розповіла про книжки, які любить читати, суперечливих героїв своїх інтерв'ю, помилки та контент українською. Раніше вона вже порушувала тему мовного питання та заявляла, що не хоче, аби українців ділили на україномовних та російськомовних. Вона переконана, що мовне питання породжує ворожнечу всередині країни.
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Раміна заявила, що не вважає себе розумною
Та цього разу увагу публіки значно більше привернули висловлювання Раміни про себе та свої розумові здібності. Блогерка заявила, що "старанна, але не вважає себе розумною".
Я себе не вважаю розумною людиною. Вважаю дуже старанною з тими природніми даними, які в мене є. Але розумною не вважаю. І коли мені про це пишуть, а це правда, то це мене бісить. Бо мені дуже хотілося б бути розумнішою та ерудованішою,
– заявила Раміна в інтерв'ю.
Також Раміна не приховує, що не вступає в дискусії з героями своїх інтерв'ю, оскільки не у всіх сферах є компетентною. Зазначимо, що серед тих, з ким Есхакзай вже встигла поспілкуватися, були зірки шоу-бізнесу, депутати, науковці, лікарі тощо. Контент на її каналі дуже різний і часто суперечливий.
Інтерв'ю Раміни Есхакзай: дивіться відео онлайн
Що ще сказала Раміна в інтерв'ю
- Про найважливіше, що прочитала: "Коли навчалася у школі, ставила перед собою завдання: за літо прочитати весь список літератури. Те, що я прочитала багато не означає, що взяла в себе всі знання з цієї літератури. Багато чого забула. Але те, що ми читали в школі, що закладає фундамент в людини, що розповідали вчителі, я засвоїла".
- Про хейт під час війни: "Було бажання покінчити життя самогубством".
- Про проведення інтерв'ю: "Я люблю слухати людину і якщо хочу вступити в дискусію, то дуже по-доброму ставлю запитання і прошу людину відповісти. Напевно, це тому, що в мене недостатньо знань в певній сфері, щоб вести якусь дискусію і не виглядати на фоні справді ерудованої людини якоюсь "гавкалкою".
- Про розмову з психологом Сатья, який каже, що жінка може спровокувати на насилля: "Я сиджу, думаю, що це пизд*ць. Просто був певний момент, який ми могли вирізати. Я роблю з героїв трохи кращих, ніж вони є насправді. Просто таке транслювати не варто. А раптом хтось буде думати, що це правильно? Думаю, що такі інтерв'ю розраховані на людей, які вміють фільтрувати інформацію, яку споживають".