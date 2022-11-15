В інтерв'ю Раміна розповіла про книжки, які любить читати, суперечливих героїв своїх інтерв'ю, помилки та контент українською. Раніше вона вже порушувала тему мовного питання та заявляла, що не хоче, аби українців ділили на україномовних та російськомовних. Вона переконана, що мовне питання породжує ворожнечу всередині країни.

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Раміна заявила, що не вважає себе розумною

Та цього разу увагу публіки значно більше привернули висловлювання Раміни про себе та свої розумові здібності. Блогерка заявила, що "старанна, але не вважає себе розумною".

Я себе не вважаю розумною людиною. Вважаю дуже старанною з тими природніми даними, які в мене є. Але розумною не вважаю. І коли мені про це пишуть, а це правда, то це мене бісить. Бо мені дуже хотілося б бути розумнішою та ерудованішою,

– заявила Раміна в інтерв'ю.

Також Раміна не приховує, що не вступає в дискусії з героями своїх інтерв'ю, оскільки не у всіх сферах є компетентною. Зазначимо, що серед тих, з ким Есхакзай вже встигла поспілкуватися, були зірки шоу-бізнесу, депутати, науковці, лікарі тощо. Контент на її каналі дуже різний і часто суперечливий.

Інтерв'ю Раміни Есхакзай: дивіться відео онлайн

Що ще сказала Раміна в інтерв'ю