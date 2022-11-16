Раміну так захейтили в мережі, що вона думала про самогубство: що врятувало блогерку

Якщо раніше Раміну Есхакзай знали як учасницю "Холостяка" та екснаречену Козловського, то зараз вона відома як блогерка-мільйонниця. Однак критиків у неї вистачає, і на хейт дівчина реагує дуже емоційно.

На тлі мовного скандалу на початку повномасштабної війни Раміну Есхакзай так "розносили" в мережі, що вона замислилася про самогубство. Раніше на тлі стресу через образливі коментарі в ютуберки розвинулася булімія, а після 24 лютого її психологічний стан так загострився, що були думки накласти на себе руки.

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Що врятувало Раміну від самогубства

Якщо це критика, а не допомога, то я просто бішуся. Реакція – раніше це була булімія, зараз це розлад харчової поведінки. Це злість, це несправедливість. Коли під час війни мене хейтили, то навіть було бажання вчинити самогубство,

– ошелешила Раміна.

Однак у цей переломний момент блогерка вирішила: "Ти або реагуєш на тих, хто пише погані коментарі, або працюєш для тих, хто тебе любить". Вона обрала другий варіант і тому не закинула свій ютуб-канал. Ба більше, її мотивує бажання довести хейтерам, що "вона не така, все з нею нормально".

"Напевно, у людей, які стають публічними, є бажання подобатися, певний нарцисизм. У мене сто відсотків це є… Зараз я стараюсь орієнтуватися на тих, кому допомагаю, якось перемикати свій мозок", – додала дівчина.

Раміна мало не вчинила самогубство через хейтерів / Скриншот з відео