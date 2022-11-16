Рамину так захейтили в сети, что она думала о самоубийстве: что спасло блогершу

Если раньше Рамину Эсхакзай знали как участницу "Холостяка" и экснавесту Козловского, то сейчас она известна как блоггерша-миллионница. Однако критиков у нее хватает и на хейт девушка реагирует очень эмоционально.

На фоне языкового скандала в начале полномасштабной войны Рамину Эсхакзай так "разносили" в сети, что она задумалась о самоубийстве. Ранее на фоне стресса из-за оскорбительных комментариев у ютуберки развилась булимия, а после 24 февраля ее психологическое состояние так обострилось, что были мысли покончить с собой.

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Что спасло Рамину от самоубийства

Если это критика, а не помощь, то я просто бешусь. Реакция – раньше это была булимия, сейчас это расстройство пищевого поведения. Это злость, это несправедливость. Когда во время войны меня хейтили, то даже было желание совершить самоубийство,

– ошарашила Рамина.

Однако в этот переломный момент блогерша решила: "Ты или реагируешь на тех, кто пишет плохие комментарии, или работаешь для тех, кто тебя любит". Она выбрала второй вариант и потому не забросила свой ютуб-канал. Более того, ее мотивирует желание доказать хейтерам, что "она не такая, все с ней нормально".

"Наверное, у людей, которые становятся публичными, есть желание нравиться, определенный нарциссизм. У меня сто процентов это есть ... Сейчас я стараюсь ориентироваться на тех, кому помогаю, как-то переключать свой мозг", – добавила девушка.

Рамина чуть не совершила самоубийство из-за хейтеров / Скриншот с видео