LAUD показав фото хлопця з команди ROXOLANA, який загинув у Вінниці

Співачка ROXOLANA 14 липня ввечері мала виступити у центрі Вінниці з концертом з іншим співаком LAUD. На жаль, деякі члени команди були на місці трагедії, коли стався ракетний удар. 1 учасник команди Євген помер у лікарні від отриманих поранень.

Про постраждалих членів команди у співачки ROXOLANA спочатку 24 каналу повідомила менеджер, згодом інформацію підтвердила сама співачка у соцмережах. На той момент двоє хлопців боролись за життя в операційній. Згодом стало відомо, що один з них – Євген – помер від поранень, несумісних із життям.

До слова Через ракетний удар у Вінниці член команди співачки Roxolana загинув: ще один бореться за життя

Інший член команди – Андрій – в операційній, лікарі борються за його життя.



ROXOLANA повідомила про смерть учасника команди / Скриншот з інстаграму

Як повідомив LAUD у своїх соцмережах, загиблий – Євген Коваленко, молодий звукорежисер концертів. Його інстаграм-сторінку раніше позначала у своїх дописах ROXOLANA під час туру Україною останніми тижнями. Також LAUD поділився, що познайомився з ним всього 2 дні тому.



Євген Коваленко загинув через ракетний удар у Вінниці / Фото з інстаграму



Євген Коваленко працював звукорежисером / Фото з інстаграму хлопця

Євген працював у багатьох виконавців під час концертів, зокрема він добре був знайомий з артистом Вадимом Олійником. Він написав, що Євген був дуже крутим хлопцем та справжнім професіоналом: "Згадую і плачу… Ти ніколи мені не відмовляв, навіть тоді коли був дуже зайнятий… Лети Жека, нам буде тебе не вистачати".

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Ракетний удар у Вінниці