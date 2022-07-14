Через ракетний удар у Вінниці член команди співачки Roxolana загинув: ще один бореться за життя

14 липня співачка Roxolana мала виступати у Вінниці, яку росіяни атакували ракетами. Під час обстрілу постраждали декілька членів команди артистки. Один із них бореться за життя в операційній, інший, на жаль, загинув.

Про це у коментарі 24 каналу розповіла представниця Roxolana. Виступ виконавиці був запланований недалеко від місця, куди влучили ворожі ракети. Команда артистки вже перебувала там, оскільки готувалася до концерту.

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У Вінниці постраждали члени команди Roxolana

Співачка вже прокоментувала стан колег: "Під час ракетного обстрілу росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста. Всі вони поранені, наш Андрій та Женя боряться за життя в операційних. Ми молимося за їх життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо. Кошти за квитки з всіх концертів будуть повернені. Будь ласка, моліться".

Згодом співачка повідомила, що один учасник команди, Женя, загинув. "Андрій продовжує боротися за життя", – написала Roxolana.



Фото з інстаграм-сторіз Roxolana

Ракетний удар по Вінниці: головне

14 липня о 10:12 у Вінниці оголосили повітряну тривогу. О 10:47 у пабліках почали з'являтися повідомлення про вибухи в місті. Згодом цю інформацію підтвердив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Внаслідок ракетної атаки зруйновано медичний центр і будинок побуту "Ювілейний". Три ракети влучили в ціль, ще 4 нашим захисникам вдалося збити.

Після "прильотів" спалахнула пожежа. Вогонь від неї перекинувся також на стоянку з автомобілями. Внаслідок цього зайнялись близько 50 автівок.

Станом на 15:35 відомо, що ворог забрав життя щонайменше 20 людей, серед них – діти. 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, 50 з них – у важкому стані.

, у Вінницю Roxolana приїхала в рамках благодійного туру "Тримайся". Разом з нею там мав виступити співак LAUD. Після ракетного удару по місту концерт скасували. Також не відбудеться концерт у Хмельницькому, який був запланований на 15 липня.Рятувальні операції на місці тривають. Для пошуку зниклих телефонуйте за номерами 67-01-20 або на 103.