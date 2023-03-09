На одну з найбільших ракетних атак за рік великої війни перша леді України Олена Зеленська відреагувала у твіттері. Вона опублікувала твіт одразу двома мовами – українською та англійською, щоб міжнародна спільнота вкотре побачила підле обличчя Росії.

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Олена Зеленська відреагувала на ракетну атаку 9 березня

Росія завдала масованого удару по всій Україні – як завжди, підступно, вночі. На Львівщині просто у себе вдома від влучання ракети загинули люди. Мої думки сьогодні з їхніми рідними. Чергова жахлива, тривожна ніч для українців. Але знаємо точно: ворог біснується, бо програє,

– написала Олена Зеленська.

У коментарях юзери твіттера підтримали першу леді України хештегами StopRussia, RussiaisATerroistState – "Зупиніть Росію", "Росія – терористична держава".

Важливо, що президент Володимир Зеленський також відреагував на масовану ракетну атаку. Він наголосив, що ніч була тяжкою, висловив співчуття рідним постраждалих і загиблих і не забув подякувати вартовим нашого неба.

"Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним", – написав Зеленський у телеграмі та показав, що всі відповідні служби працюють на місці прильотів.

Увага! Сили ППО спільно з іншими підрозділами Збройних Сил України збили з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр" – 34. Також на брухт перетворили 4 іранські дрони.